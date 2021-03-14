В партии Меркель прокомментировали результаты региональных выборов

Немецкая Христианско-демократическая партия (ХДС), в воскресенье, 14 марта, показала худшие в истории результаты на региональных выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. Руководство партии Ангелы Меркель считает, что причиной этого могли стать пандемия и «масочный» коррупционный скандал, который ранее разразился в рядах ХДС.

Для партии итог выборов в регионах стал худшим за всю историю. К примеру, в Баден-Вюртемберге ХДС получала меньше 30% только в 2016 году, когда набрала 27%. По последним данным, поддержка партии опустилась еще ниже - до 23%.

«Как в Баден-Вюртемберге, так и в Рейнланд-Пфалце мы хотели другого результата», - подчеркнул генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак на пресс-конференции в Берлине.

По его словам, результаты выборов показывают отсутствие «существенного изменения настроений».

По мнению Цимиака, из-за большого резонанса вокруг скандала руководство фракции заставило всех депутатов подписать заявления, что они не получали материальной выгоды при реализации мер по борьбе с пандемией коронавируса. Именно это, как подчеркнул генсек ХДС, осложнило избирательную кампанию.