Михалков рассказал, как Шойгу помог появиться фильму «Сибирский цирюльник»

Режиссер Никита Михалков поблагодарил министра обороны Сергея Шойгу, который с 1994-го по 2012 год руководил МЧС России, за помощь в съемках картины «Сибирский цирюльник». О сложностях на съемочной площадке создатель фильма рассказал во время его спецпоказа, приуроченного к Прощеному воскресенью.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что бы он изменил в картине, если бы снимал ее сейчас, Михалков признался, что сейчас не смог бы ее снять, так как это было «невероятно сложно». В частности, трудности возникли во время съемок сцен на Новодевичьем пруду - в Москву пришла необычайная оттепель.

«Первый раз в жизни я видел как по Москве-реке в феврале плывут байдарки... У нас пять тысяч человек массовки на льду стоят, декорации - ужас! Это было очень тяжко, и я очень благодарен и Шойгу Сергею Кужугетовичу, который был главой МЧС, и Родионову, министру обороны (Игорь Родионов, министр обороны России в 1996-1997 годах - ред.), потому что там все время дежурили люди, которые трещины заливали искусственным льдом, иначе там все люди погибли бы», - рассказал режиссер.

Спецпоказ драмы, которая выходит в повторный прокат, прошел в кинотеатре «Космос». Он приурочен к Прощеному воскресенью, так как это последний день Масленицы, которой в фильме отведена значительная роль. На спецпоказе режиссер лично представил фильм и рассказал, что хочет узнать, поймут ли картину зрители, родившиеся уже после ее выхода.