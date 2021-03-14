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СМИ: сотни рабочих завода Tesla заразились COVID-19 после его открытия в разгар пандемии

Роман Захаров
02:21 14.03.2021
В мае прошлого года Илон Маск добился от властей Калифорнии разрешения на работу его предприятия вопреки угрозе заражения сотрудников коронавирусом.
СМИ: сотни рабочих завода Tesla заразились COVID-19 после его открытия в разгар пандемии
© Фото: Horst Galuschka, dpa, Globallookpress
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По меньшей мере 450 сотрудников завода Tesla в Калифорнии, открывшегося в разгар пандемии на фоне противостояния Илона Маска с местными властями, все же заразились коронавирусом. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на данные местного департамента здравоохранения.

По информации издания, в мае 2020 года, когда предприятие возобновило работу, было зафиксировано порядка 10 случаев заражения COVID-19 среди сотрудников. В декабре же данный показатель увеличился более чем в 12 раз - до 125 случаев. 

Всего, согласно материалу, в период с мая по декабрь 2020 года на заводе было выявлено около 450 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число сотрудников предприятия составляет 10 000 человек.

Напомним, в мае прошлого года Илон Маск потребовал от властей Калифорнии разрешение на возобновление работы завода Tesla. Перед этим деятельность предприятия Маска, равно как и других предприятий, находящихся на территории штата, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. Бизнесмен грозился перенести производство в Техас, если чиновники не пойдут ему на встречу. В итоге для него было сделано исключение.

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