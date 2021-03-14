В Иерусалиме открылось представительство самопровозглашенного Косова

В воскресенье, 14 марта, в Иерусалиме открылось официальное представительство самопровозглашенного Косова.

Уточняется, что Израиль и самопровозглашенное Косово подписали соглашение об установлении дипломатических отношений еще 1 февраля текущего года. Тогда же было подчеркнуто, что самопровозглашенное Косово откроет свое представительство в Иерусалиме согласно обязательству, которое было подписано главой правительства Авдулахом Хоти в Вашингтоне 4 сентября прошлого года.

«Самая большая честь в моей жизни - иметь возможность открыть посольство и с гордостью служить моей стране в Израиле», - подчеркнула в соцсетях посол Косова Инес Демири.

В июне прошлого года глава МИД России Сергей Лавров и его сербский коллега Ивица Дадич заявили, что решить конфликт между Белградом и Приштиной можно только путем переговоров. Разрубить этот узел нельзя, а при попытках наладить диалог необходимо учитывать интересы всех заинтересованных сторон.