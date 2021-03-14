Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Собачьи укусы и падение из окна: на западе Москвы обнаружили тело 14-летней девочки

Анна Касаткина
20:50 14.03.2021
Предварительно установлено, что несовершеннолетняя ночью находилась дома у своего 15-летнего знакомого.
Собачьи укусы и падение из окна: на западе Москвы обнаружили тело 14-летней девочки
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Москве обнаружено тело 14-летней девочки с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, и от укуса собаки. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Тело несовершеннолетней нашли под окнами жилого дома на улице Барклая. Предварительно установлено, что девочка пришла в гости к своему 15-летнему знакомому и ночью подростки находились в квартире без взрослых. В доме также присутствовали две собаки породы американский стаффордширский терьер.

«На теле девочки обнаружены телесные повреждения, характерные при падении с высоты, а также от укуса собаки», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

По данному факту организована проверка. В ходе нее установят все обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.