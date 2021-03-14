Собачьи укусы и падение из окна: на западе Москвы обнаружили тело 14-летней девочки

В Москве обнаружено тело 14-летней девочки с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, и от укуса собаки. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Тело несовершеннолетней нашли под окнами жилого дома на улице Барклая. Предварительно установлено, что девочка пришла в гости к своему 15-летнему знакомому и ночью подростки находились в квартире без взрослых. В доме также присутствовали две собаки породы американский стаффордширский терьер.

«На теле девочки обнаружены телесные повреждения, характерные при падении с высоты, а также от укуса собаки», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

По данному факту организована проверка. В ходе нее установят все обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей.