Обе машины всмятку: пять человек погибли в ДТП под Екатеринбургом

На трассе Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей.

«Сегодня вечером около 19:00 (17:00 мск) на 48-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек, двое из них дети», - подчеркнул руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля, двигаясь со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга, не справилась с управлением. Женщина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем, который двигался во встречном направлении.

Водитель и все пассажиры легкового авто скончались до прибытия скорой помощи. Дети, находившиеся в машине, не были пристегнуты ремнями безопасности.