Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ФНС заявили, что расширенный доступ к банковской тайне не затронет добросовестных граждан

Анна Касаткина
20:18 14.03.2021
Меры вводятся для предотвращения ущерба от лиц, которые применяют различные схемы уклонения от уплаты налогов, подчеркнули в ведомстве.
В ФНС заявили, что расширенный доступ к банковской тайне не затронет добросовестных граждан
© Фото: Владимир Новиков РИА Новости
Читайте нас на:

Расширение доступа Федеральной налоговой службы (ФНС) к банковской тайне нацелено на схемы ухода от налогов. Добросовестных граждан оно не затронет, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что меры вводятся для повышения эффективности проведения налогового контроля и предотвращения ущерба от налогоплательщиков, которые применяют различные схемы уклонения от уплаты налогов.

«Данные изменения не направлены в адрес добросовестных налогоплательщиков», - подчеркнули в ФНС.

В ведомстве добавили, что налоговые органы и сейчас имеют право направлять запросы в кредитные организации и получать необходимую информацию в рамках проверок.

«ФНС России особо подчеркивает, что закон не предусматривают непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физических лиц», - говорится в сообщении пресс-службы.

Получить такие сведения налоговая служба сможет, как и раньше, только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК РФ, уточняет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 17 марта российские банки должны будут по требованию Федеральной налоговой службы предоставлять данные о клиентах. К ним будут относиться копии паспортов, доверенностей на распоряжение денежными средствами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, копии карточек с образцами подписей и оттиска печати.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.