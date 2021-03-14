В ФНС заявили, что расширенный доступ к банковской тайне не затронет добросовестных граждан

Расширение доступа Федеральной налоговой службы (ФНС) к банковской тайне нацелено на схемы ухода от налогов. Добросовестных граждан оно не затронет, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что меры вводятся для повышения эффективности проведения налогового контроля и предотвращения ущерба от налогоплательщиков, которые применяют различные схемы уклонения от уплаты налогов.

«Данные изменения не направлены в адрес добросовестных налогоплательщиков», - подчеркнули в ФНС.

В ведомстве добавили, что налоговые органы и сейчас имеют право направлять запросы в кредитные организации и получать необходимую информацию в рамках проверок.

«ФНС России особо подчеркивает, что закон не предусматривают непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физических лиц», - говорится в сообщении пресс-службы.

Получить такие сведения налоговая служба сможет, как и раньше, только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК РФ, уточняет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 17 марта российские банки должны будут по требованию Федеральной налоговой службы предоставлять данные о клиентах. К ним будут относиться копии паспортов, доверенностей на распоряжение денежными средствами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, копии карточек с образцами подписей и оттиска печати.