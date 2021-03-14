Цифровое сражение: как Запад пытается повлиять на Россию через онлайн

На этой неделе произошло несколько событий, ярко характеризующих новые формы противостояния в интернет-пространстве. Роскомнадзор после многочисленных замечаний в качестве последнего предупреждения замедлил работу Twitter, проигнорировавшего требования закона удалять противоправный контент. В этот же день упали сайты российских госорганов.

Такого масштабного обрушения интернет-ресурсов едва ли не всех основных российских государственных ведомств в новейшей истории страны еще не случалось. Около полудня в среду, один за другим недоступными стали официальные страницы Кремля, премьер-министра и Роскомнадзора. Нет возможности зайти на сайты правоохранительных органов, министерства экономического развития и министерства финансов.

Восстановить работу ресурсов, впрочем, удалось достаточно быстро. Общаясь с журналистами в режиме онлайн, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на жалобы о недоступности сайта kremlin.ru, проверил его работу прямо во время телефонного брифинга.

«Мы видели сообщения, но, честно говоря, у нас не подтвердились. У нас все открывается, я у компьютера просто сижу. Я вот сейчас сделал, у меня работает. Сейчас проверил, но я читал об этих сообщениях, мы не смогли подтвердить их методом апробирования, возможно, какие-то сбои. Минсвязи, возможно, даст какие-то объяснения», - сообщил он.

Обвал российских сайтов можно было бы списать на технические сбои. Но буквально за два дня до этого США фактически анонсировали кибернаступление на государственный сегмент российского интернета. И это не какой-то контролируемый слив секретной информации. О планах нанести по России скрытые контрудары написал еженедельник New York Times.

«США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, и ввести санкции в качестве "ответа" на хакерскую атаку с использованием софта SolarWind, в которой администрация (президента США - ред.) Джо Байдена обвиняет Россию. США произведут "скрытые контрудары", о которых станет известно Владимиру Путину, российской разведке и военным, но не внешнему миру», - говорилось в материале.

Кибератаки, сообщило издание, будут проводиться в сочетании с экономическими санкциями. И, не исключено, что это и есть тот самый обещанный ответ администрации Байдена на взлом американских правительственных сайтов якобы совершенный российскими хакерами в конце минувшего года. На деле кибератакам подвергаются именно российские ресурсы. С приходом новой администрации в США их число только растет.

«Да, оно все время растет. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это», - заявил Песков.

Еще одно примечательное совпадение - обвал российских сайтов произошел практически одновременно с ограничениями, которые Роскомнадзор ввел против американской социальной сети Twitter.

«Нами приняты меры централизованного управления и реагирования, заключающиеся в замедлении скорости интернет-сервиса. Механизм замедления будет реализован на 100 процентов мобильного трафика и 50 процентов фиксированного трафика. Механизм коснется замедления передачи данных, связанных с фото и видеоконтентом, текстовые сообщения будут передаваться с прежней скоростью», - рассказал заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Столь жесткие ограничения трафика, отметили в ведомстве, мера вынужденная. У российского регулятора просто лопнуло терпение и политика здесь абсолютно ни при чем. С 2017 года владельцы соцсети игнорируют требования российского законодательства. На страницах интернет-ресурса - детская порнография, группы смерти. Тысячи запрещенных в России роликов и постов. За четыре года Роскомнадзор направил Twitter более 28 тысяч требований удалить противозаконные публикации и ссылки. Последней каплей стало полное игнорирование социальной сетью требований удалить контент, призывающий несовершеннолетних к массовому самоубийству 3 марта этого года.

«Мы неоднократно предупреждали компанию Twitter о необходимости соблюдения российских законов. На текущий момент со стороны социальной сети не удалено более трех тысяч запрещенных материалов. Это такие материалы как порнографические изображения несовершеннолетних, материалы с информацией о способах совершения самоубийств, включая прямые призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними», - объяснил Субботин.

Ограничение соцсети - абсолютно прямой посыл, что упрашивать больше никто никого не будет. Если соцсеть продолжит игнорировать требования российского законодательства, то следующим шагом может стать блокировка ресурса до полного исполнения всех требований.

«У нас блокировка полагается за неудаление одной единицы контента. Наше государство их упрашивало, применяло различные дипломатические инструменты, различные средства воздействия. Штрафовало, но даже штрафы Twitter не выплачивал. В результате терпение лопнуло. Сколько можно терпеть их хамство?», - прокомментировал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов отметил, что это не политическая акция.

«Это не политические шаги руководства страны. Нет, это начал работать наш закон. Мы заставим Twitter иметь здесь штаб-квартиру, зарегистрированное предприятие по российским законам, которое будет отвечать по российским законам», - пояснил он.

Следующим кандидатом на замедление трафика может стать Facebook. На этом ресурсе также до сих пор содержится запрещенная российскими законами информация. В начале марта Следственный комитет начал проверку соцсети TikTok так же за то, что на ресурсе распространяются призывы детей к самоубийству. Смертельный контент получил такое распространение, что преподавателям школ пришлось обзванивать родителей и предупреждать об опасности.

В различных аккаунтах появились видеоролики, в которых детей призывают принять участие в акции массового суицида. Распространяя детскую порнографию, технологии изготовления наркотиков, публикуя посты так называемых групп смерти, соцсети ставят себя выше законов страны. А ответственности за это не несут.

«Когда сидит в интернете - такой крутой Рэмбо сидит, толкает девчонку или пацана с крыши прыгать, выстраивает целую концепцию, подводя под это. А как только полиция зашла, в штаны наложил в прямом смысле слова», - отмечал ранее президент страны Владимир Путин.

Практически безнаказанно глобальные соцсети, уже даже не скрывая, вмешиваются и во внутренние дела страны. Цензура - главный инструмент влияния. В 2020 году, по данным Роскомнадзора, западные интернет-ресурсы 24 раза подвергали цензуре крупные российские СМИ. Ограничивались или блокировались публикации RT, РИА Новости, агентства Sputnik, канала «Крым 24». Ограничения ввели даже на фильм о трагедии в Беслане телеканала «Россия», а также на фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину».

«Платформы пошли вразнос. Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских IT-кампаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее. Они в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой», - заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Россиянка Мария Бутина, которая по сфабрикованному обвинению провела несколько месяцев в американской тюрьме, на себе ощутила ту самую свободу слова.

«Для одних стран, в частности США, Facebook ведет жесткую политику невозможности публикации материалов, например, в поддержку Трампа (Дональда, бывшего президента США - ред.). С другой стороны, когда дело доходит до России, фейк-новости, митинги - все это подвержено промоутингу», - рассказала она.

На Западе уже не скрывают, что санкционная политика становится все менее эффективной. Ограничения себя фактически исчерпали. И вот здесь на передний план выходят социальные сети, интернет-платформы и целая армия хакеров. Это уже принципиально новый вид противостояния в холодной войне. Кибератаки, воздействие на молодежь и детей - принципиально новый вызов. В условиях, когда Запад, в том числе через подконтрольные интернет-ресурсы, пытается ограничить Россию, как сказал Путин: «только за то, что она существует», необходимо защищать свои интересы всеми законными способами. Что же касается инвестиций, то российскому бизнесу президент посоветовал больше обращать внимания на свою страну.

«Конечно, руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и инвестиционными планами. Имея в виду, что мы работаем в условиях большой неопределенности и большого количества факторов неопределенности, повторю: сами решайте, но лучше в дом, здесь спокойнее и надежнее», - сказал он.

И это спокойствие, в том числе, должно обеспечить полное и беспрекословное исполнение российского законодательства, абсолютно всеми интернет-платформами, работающими на российском рынке.