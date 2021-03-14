СМИ: в результате стрельбы в Чикаго более 10 человек получили ранения, двое скончались

СМИ сообщают, что не менее 15 человек получили ранения в результате стрельбы в Чикаго. Двое при этом скончались. Об этом пишет газета Chicago Tribune.

Также уточняется, что инцидент произошел на вечеринке в воскресенье, 14 марта, около 4:40 по местному времени (около 12.40 МСК). Спустя некоторое время полиция и пожарные службы получили сообщения о происшествии.

Вечеринка проходила на территории предприятия, которое, как сообщалось, занимается буксировкой автомобилей. На этой же территории располагается бар. На данный момент полиция устанавливает причину происшествия. При этом на месте происшествия было найдено четыре пистолета.