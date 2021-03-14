В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов
Причины задержек и отмены вылетов в данный момент неизвестны.
© Фото: Валерий Мельников РИА Новости
В аэропортах Москвы в воскресенье, 14 марта, более 20 рейсов было задержано. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
По сообщениям на 16.45 МСК во «Внуково» было задержано пять рейсов, в «Домодедово» - 12. В «Шереметьево» задержано также пять рейсов.
Причины задержек и отмены вылетов в данный момент неизвестны.
В Москве сегодня высокая облачность, идет дождь со снегом. По данным синоптиков, температура составляет от двух до четырех градусов тепла.