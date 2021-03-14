Темная лошадка: как Байдена могут оставить в роли «номинального главы США» на ближайшие четыре года

Пока на внешнем контуре у Штатов все стабильно, внутри, похоже, начинают сбываться предсказания о том, что новоизбранный президент будет лишь номинальным главой государства.

Кажется, 78- летний Джо Байден так устал от долгой битвы с Дональдом Трампом и всех передряг, что сейчас предпочитает жизнь обычного человека, отдав всю полноту власти своему заму – вице-президенту Камале Харрис.

По крайне мере, за минувшие 50 дней Джо Байден не провел ни одной пресс-конференции. Зато был замечен блуждающим по Белому Дому и хозяйственному магазину в Вашингтоне. В то время, как Харрис развела бурную деятельность, активно общается с зарубежными лидерами и вообще ведет себя как полноценный глава государства.

Байдену же, после того как на этой неделе он перед камерами опять запутался в словах и мыслях, забыл имя главы Пентагона, помощники запретили общаться с журналистами.

Первые 50 дней президенства Джо Байдена прошли без единой пресс-конференции. Все это время хозяин Белого дома выступал перед камерами, лишь читая по суфлеру в окружении армии ассистентов. Однако и они порой не в силах были помочь своему руководителю.

Так, в международный женский день Джо Байден представлял кандидатуры двух женщин-генералов на руководящие посты в Пентагоне. И едва отступил от сценария, как угодил в неловкую ситуацию. Президент забыл, как называется военное ведомство, и кто им руководит.

Спутанное сознание Джо Байдена сложно не заметить. Американские журналисты бьют тревогу. Забывчивость главы государства плохо влияет на имидж Америки, и закрывать на это глаза уже просто невозможно.

Чтобы избежать конфузов в любой ситуации, когда Байдену нужно говорить без суфлера, его речь просто уводят из эфира. Так случилось и во время обращения Байдена к демократам Палаты представителей. Журналисты NBC оказались явно не готовы к тому, что трансляцию придется внезапно оборвать.

Джо Байден ведет размеренный образ жизни, как и подобает в его почтенном возрасте. На выходные вместо традиционных для президентов встреч с американцами отправляется отдохнуть в родной Делавер. А будни проводит, стараясь не покидать окрестности Белого дома.

Под запрет для американского президента попало общение не только с прессой, но даже с его собственными питомцами. Знаменитые собаки Байдена, переехав в Белый дом, внезапно перестали слушаться своего хозяина.

В январе питомцам Джо Байдена устроили самую настоящую инаугурацию, но вскоре последовал провал. Собаки начали вести себя непослушно, а на неделе любимец американцев, милый, игривый пес Мейджор укусил одного из сотрудников Белого дома. Обеих собак решено было отправить обратно домой - в Дэлавер. Противники президента в шутку назвали это импичментом и предсказали, что Байдена и самого скоро ждет та же участь.

Ну а пока Джо Байден пытается угомонить своих питомцев и гуляет по хозяйственным магазинам, его заместитель Камала Харрис потихоньку встает у руля американской внешней политики. Аналитики влиятельного издания The Washington Post подсчитали, что за несколько недель правления новой администрации Камала Харрис провела по меньшей мере шесть телефонных звонков с лидерами других стран без участия Байдена. И даже привела к присяге нового генпрокурора Меррика Гарленда.

То, что вице-президент, а не президент общается с зарубежными лидерами и то, что вице-президент, а не президент принимает присягу у наиболее высокопоставленных руководителей американской администрации, как генеральный прокурор - это, конечно, скандальная история. И она будет заставлять людей задумываться.

Образ деятельной и энергичной женщины-политика покорил американок. Многие и раньше симпатизировали Камале Харрис, а теперь видят в ней человека, вполне подходящего на роль лидера страны.

Пока что Харрис остается, скорее, серым кардиналом. Но на выборах в 2024 году мы вполне можем увидеть ее кандидатом в президенты. Демократам нужна свежая кровь - на следующий срок 78-летний Джо Байден вряд ли сможет баллотироваться. А выставить кого-то против Дональда Трампа демпартии жизненно необходимо. Несмотря на все усилия демократической прессы, экс-президент все еще остается невероятно популярным и в Штатах и за их пределами.