Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Темная лошадка: как Байдена могут оставить в роли «номинального главы США» на ближайшие четыре года

Анна Козлова
Виктория Ивашечкина
18:32 14.03.2021
На этой неделе лидер Штатов перед камерами вновь запутался в словах и мыслях, забыл имя главы Пентагона, а после конфуза помощники запретили политику общаться с журналистами.
Темная лошадка: как Байдена могут оставить в роли «номинального главы США» на ближайшие четыре года
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress
Читайте нас на:

Пока на внешнем контуре у Штатов все стабильно, внутри, похоже, начинают сбываться предсказания о том, что новоизбранный президент будет лишь номинальным главой государства.

Кажется, 78- летний Джо Байден так устал от долгой битвы с Дональдом Трампом и всех передряг, что сейчас предпочитает жизнь обычного человека, отдав всю полноту власти своему заму – вице-президенту Камале Харрис.

По крайне мере, за минувшие 50 дней Джо Байден не провел ни одной пресс-конференции. Зато был замечен блуждающим по Белому Дому и хозяйственному магазину в Вашингтоне. В то время, как Харрис развела бурную деятельность, активно общается с зарубежными лидерами и вообще ведет себя как полноценный глава государства.

Байдену же, после того как на этой неделе он перед камерами опять запутался в словах и мыслях, забыл имя главы Пентагона, помощники запретили общаться с журналистами.

Первые 50 дней президенства Джо Байдена прошли без единой пресс-конференции. Все это время хозяин Белого дома выступал перед камерами, лишь читая по суфлеру в окружении армии ассистентов. Однако и они порой не в силах были помочь своему руководителю.

Так, в международный женский день Джо Байден представлял кандидатуры двух женщин-генералов на руководящие посты в Пентагоне. И едва отступил от сценария, как угодил в неловкую ситуацию. Президент забыл, как называется военное ведомство, и кто им руководит.

Спутанное сознание Джо Байдена сложно не заметить. Американские журналисты бьют тревогу. Забывчивость главы государства плохо влияет на имидж Америки, и закрывать на это глаза уже просто невозможно.

Чтобы избежать конфузов в любой ситуации, когда Байдену нужно говорить без суфлера, его речь просто уводят из эфира. Так случилось и во время обращения Байдена к демократам Палаты представителей. Журналисты NBC оказались явно не готовы к тому, что трансляцию придется внезапно оборвать.

Джо Байден ведет размеренный образ жизни, как и подобает в его почтенном возрасте. На выходные вместо традиционных для президентов встреч с американцами отправляется отдохнуть в родной Делавер. А будни проводит, стараясь не покидать окрестности Белого дома.

Под запрет для американского президента попало общение не только с прессой, но даже с его собственными питомцами. Знаменитые собаки Байдена, переехав в Белый дом, внезапно перестали слушаться своего хозяина.

В январе питомцам Джо Байдена устроили самую настоящую инаугурацию, но вскоре последовал провал. Собаки начали вести себя непослушно, а на неделе любимец американцев, милый, игривый пес Мейджор укусил одного из сотрудников Белого дома. Обеих собак решено было отправить обратно домой - в Дэлавер. Противники президента в шутку назвали это импичментом и предсказали, что Байдена и самого скоро ждет та же участь.

Ну а пока Джо Байден пытается угомонить своих питомцев и гуляет по хозяйственным магазинам, его заместитель Камала Харрис потихоньку встает у руля американской внешней политики. Аналитики влиятельного издания The Washington Post подсчитали, что за несколько недель правления новой администрации Камала Харрис провела по меньшей мере шесть телефонных звонков с лидерами других стран без участия Байдена. И даже привела к присяге нового генпрокурора Меррика Гарленда.

То, что вице-президент, а не президент общается с зарубежными лидерами и то, что вице-президент, а не президент принимает присягу у наиболее высокопоставленных руководителей американской администрации, как генеральный прокурор - это, конечно, скандальная история. И она будет заставлять людей задумываться.

Образ деятельной и энергичной женщины-политика покорил американок. Многие и раньше симпатизировали Камале Харрис, а теперь видят в ней человека, вполне подходящего на роль лидера страны.

Пока что Харрис остается, скорее, серым кардиналом. Но на выборах в 2024 году мы вполне можем увидеть ее кандидатом в президенты. Демократам нужна свежая кровь - на следующий срок 78-летний Джо Байден вряд ли сможет баллотироваться. А выставить кого-то против Дональда Трампа демпартии жизненно необходимо. Несмотря на все усилия демократической прессы, экс-президент все еще остается невероятно популярным и в Штатах и за их пределами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:49 Спорт
Видео
«Достиг почти всех целей»: тренер Большунова оценил его работу в завершившемся сезоне
15:36 В стране и мире
Видео
Извлечен черный ящик упавшего в Алма-Аты самолета Ан-26
13:59 Эксклюзив
Видео
Раскрыты детали подготовки российского космонавта Корсакова к полету на Crew Dragon
10:50 Армия
Видео
Воздушные «войны»: кадры подготовки офицеров ВКС РФ в Военной академии в Твери
10:26 В стране и мире
Видео
Глава ГУ МВС заявил о вакцинации иностранных военных атташе «Спутником V»
Популярное
Популярное
Видео
Огромный радужный круг: кадры редкого природного явления в Сочи
Шатунов рассказал, как на его глазах убили участника «Ласкового мая»
Видео
Что мог позволить советский человек, живя в день всего лишь на 1 рубль
Кардиолог назвал неожиданный симптом смертельных заболеваний
Врач рассказал, что съесть перед завтраком для быстрого похудения
Названы вирусы, способные вызвать рак
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.