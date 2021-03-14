Новый таинственный план: как в Киеве собираются урегулировать ситуацию в Донбассе

На Украине ситуация с коронавирусом напряженная. На этой неделе стало известно, что на запад страны многочисленные трудовые мигранты завезли британский штамм COVID-19. Усугубляется все тем, что давно обещанная вакцинация буксует, едва начавшись. Врачи массово отказываются прививаться препаратом Covishield, который закупила Украина. Отказ написали уже 60% медиков. Провал вынужден был признать даже украинский Минздрав, заявивший, что ранее такого саботажа среди украинских медиков не бывало.

Тем временем информационная накачка пространства, зачистка неугодных украинских каналов и обострение ситуации в Донбассе, похоже, нашли свое логическое объяснение. Стало понятно, почему в последнее время из Киева звучат новые угрозы в адрес Москвы.

Украинские власти заявили, что подготовили некий мирный план урегулирования конфликта в Донбассе, и начинают его активно продвигать. Подробностей этого документа пока нет - спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что план будет представлен в ближайшие недели. Но что бы там ни было - ясно, что Киев нашел лазейку, как все-таки не выполнять Минские соглашения и выставить Москву несговорчивым партнером.

Отсюда и странные, на первый взгляд, заявления президента Украины Владимира Зеленского, заявившего на этой неделе, что, если «Нормандская четверка» не соберется, он готов со всеми лидерами общаться по отдельности. Москва неоднократно говорила, что единственный приемлемый формат – это Минские соглашения и пока они не будут выполняться, говорить с Зеленским Москве не о чем.

Конечную цель всех этих телодвижений, кажется, раскрыл председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Накануне он заявил, что к переговорам по Донбассу должны подключиться США, и некие закрытые консультации на эту тему он уже ведет.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что нынешняя ситуация такова, что Киев должен быть готов к разрыву дипломатических отношений с Россией. В общем, ставки продолжают повышаться.

Раздвоение по-украински: продолжая обстреливать поселки Донбасса снарядами, в высоких киевских кабинетах снова говорят о мирном плане. Все детали держатся в строжайшем секрете, сам документ никто не видел, но глава офиса Зеленского Андрей Ермак многозначительно намекает, что таинственный план существует и якобы разработали его Германия и Франция, а Украина лишь внесла коррективы. И сейчас, по словам Ермака, Киев ожидает реакции Москвы на некие кластеры.

«Это так называемые кластеры... которые могут стать в случае их согласования основой для дорожной карты, которая действительно завершилась бы установлением мира в Донбассе, возвращением и реинтеграцией оккупированных территорий на Украину и проведением местных выборов»,- сказал он.

Но что имеет ввиду глава офиса Зеленского? Что это за таинственные кластеры и не менее секретный план? Судя по всему, на фоне нового обострения в Донбассе, Киев вновь пытается найти повод не выполнять минские соглашения и в очередной раз сделать из России агрессора. Эксперты взялись предположить, если некий план все-таки существует – как он изменит Минские соглашения в угоду Киеву.

«Думаю, что количество пунктов все равно останется прежним, они сделают все возможное, чтобы изменить последовательность. Сначала они заходят, берут контроль над границей, а уже потом якобы выполняют все остальные пункты»,- заявил политолог Юрий Кот.

Все это очень похоже на давний «план Кравчука», согласно которому республики Донбасса должны разоружиться, передать границы под контроль Украины до выборов и без гарантий особого статуса по сути полностью капитулировать.

Новый план представят уже до конца марта, заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович и пообещал, что Москве он не понравится.

«Ключевой момент - принятие или непринятие Кремлем предложений Франции и Германии по кластерам мирного урегулирования, презентация которых должна проследовать в ближайшие две-три недели. Тогда станет ясно: решился ли Кремль на принципиальное противостояние с ЕС и США или сохраняет прежние форматы урегулирования конфликта на Востоке Украины»,- написал на странице в Facebook Арестович.

Но ни в Москве, ни в республиках Донбасса, ни в Берлине или Париже про секретный киевский документ не слышали. Но может ли это остановить Украину? Кравчук анонсирует новый нормандский саммит уже в апреле. Возможно, он знает даже больше, чем президент Зеленский? Ведь глава государства уже готовится встречаться тет-а-тет.

«Я от себя скажу и уже сказал это западным партнерам — не будет встречи в "нормандском формате", я найду способ встретиться с каждым из лидеров "четверки”. Как говорят: "Если гора не идет к Магомету, ничего страшного". Я встречусь с каждым отдельно»,- заявил Зеленский.

Но вот незадача – запросов о личных встречах из офиса украинского лидера не поступало.

«То есть это было просто заявление, задачей которого было просто в очередной раз продемонстрировать, как Владимир Зеленский хочет мира. Но на самом деле исключительно на словах. Потому что на деле никаких подтверждающих моментов для этого нет. Тем более, что нет никаких оснований для проведения встречи в верхах»,- сказал Родион Мирошник, советник главы ЛНР.

Тем более, что уже даже западные кураторы в лице экс-посла США на Украине не скрывают, что Киев не стремится выполнять Минские соглашения, но и отказываться от них не хочет по вполне понятной причине.

«Пока Нормандский формат ничего не достиг и, наверное, мало вообще достигнет. Но этот формат – база, на которой Евросоюз делает санкции против России. И это самое главное. И этот формат нужен, не чтобы урегулировать эту войну»,- полагает посол США на Украине Джон Хербст.

Но, похоже, что разговоры про мирный план - это просто ширма для новой бойни в Донбассе. Очевидцы каждый день выкладывают кадры эшелонов, везущих на юго-восток танки и бронетехнику. А наблюдатели ОБСЕ докладывают о стягивании военной техники к линии фронта со стороны Украины.

«По данным наших источников, прибыла группа иностранных военных. Главной задачей иностранцев является подготовка снайперов из состава десантных подразделений ВСУ для проведения провокаций, запланированных украинским командованием на весну этого года»,- заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

И словно в подтверждение этих слов Кравчук заявляет, что не исключает широкомасштабного конфликта в Донбассе и требует привлечь США к переговорам.

«Я убежден, что США должны принимать участие в этом вопросе. Потому что конфликт на Донбассе – это не только вопрос украинский, и даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта»,- сказал он.

Совпадение или нет, но именно сейчас на Украину пожаловала делегация сухопутных войск НАТО, а в Одессу прибыли военные корабли Альянса. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в очередной раз обратилась к Киеву.

«Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий. В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и, наконец, взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по минским соглашением»,- заявила Захарова.

Однако «горячие головы» не могут умерить свой пыл - экс-посол Украины в США Валерий Чалый и вовсе призывает Украину готовиться к разрыву дипломатических отношений с Россией. А на очередном заседании Совбеза на этой неделе был утвержден план по деоккупации и реинтеграции Крыма. План, по словам министра иностранных дел Украины, будет держаться на трех китах - Стратегии, Консолидации и Синергии.

По этому случаю после заседания Совбеза Владимир Зеленский торжественно обратился к нации, пытаясь объяснить все скандальные решения и репрессии последних недель.

«Коротко я описал бы этот процесс тремя словами: Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью. Прежде всего мы пресекли попытки расколоть Украину пропагандой и дезинформацией»,- подчеркнул он.

А еще глава государства пообещал вернуть Крым и заодно разобраться с теми, кто его сдал.

«Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме»,- заявил Зеленский.

Как на самом деле Украина – страна, где всерьез рассматривают строительство дамб, чтобы оставить крымчан без воды – планирует реинтегрировать полуостров, несложно догадаться.

Только вот свою европейскую привлекательность Украина, кажется, утратила даже для недавних адептов: бывший заместитель секретаря Совбеза Украины, генерал Сергей Кривонос озвучил шокирующие цифры – сотни тысяч человек, которые после событий 2014 года вернулись на Украину, сейчас уехали обратно на полуостров.

«Примеров неуспешной борьбы собственного государства за разум и сердце собственного народа у нас достаточно...Один из примеров неуспешности, когда достаточно большое количество офицеров военно-морских сил, которые вышли из Крыма, а потом вернулись – куда? Уволились и вернулись в Крым»,- сказал Сергей Кривонос, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВС Украины.

Но, похоже, киевские власти не учатся на собственных ошибках и продолжают ставить новые эксперименты над украинские гражданами.