До свидания, зима: в парке «Патриот» сожгли чучело Масленицы

В подмосковном парке «Патриот» сожгли чучело Масленицы. Событие стало кульминацией народных гуляний на территории военно-патриотического комплекса, которые стартовали 12 марта.

На территории главного храма ВС РФ в этом году работало несколько развлекательных зон. Гости праздника смогли поучаствовать в конкурсах, выступлениях, силовых испытаниях и других активностях.

Для гостей выступили ансамбли песни и пляски Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения. Угощали посетителей парка «Патриот» как традиционным блинами, так и настоящей армейской кашей. В финале праздника на безопасном от основной площадки расстоянии было сожжено чучело Масленицы.