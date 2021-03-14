В МИД РФ уличили Запад в аморальном поведении в Сети

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад демонстрирует аморальное поведение из-за блокировки российского интернет-контента.

«Блокируют каналы информационные, решают, что из канала «Крым 24» можно смотреть, а что нельзя», - сказала она.

Мария Захарова отметила, что таким образом Запад сам же ускорил то, на что Россия долгое время не решалась.

«Мы все время испытывали какую-то неловкость, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство», -отметила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, российская сторона все время прислушивалась к тому, как это будет воспринято и не нарушит ли некие принципы. Представитель МИД подчеркнула, что сейчас готовится целый пакет законопроектов, которые будут защищать и российские СМИ.

Ранее в МИД РФ заявили, что выстроенная РФ система обороны не позволяет Западу перейти к открытой агрессии. По словам Марии Захаровой, на данный момент присутствует неоднозначное поведение западных стран в информационной среде.