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В МИД РФ уличили Запад в аморальном поведении в Сети

Виктория Ивашечкина
17:34 14.03.2021
По словам представителя дипведомства, сейчас готовится целый пакет законопроектов, которые будут защищать и российские СМИ.
В МИД РФ уличили Запад в аморальном поведении в Сети
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад демонстрирует аморальное поведение из-за блокировки российского интернет-контента.

«Блокируют каналы информационные, решают, что из канала «Крым 24» можно смотреть, а что нельзя», - сказала она.

Мария Захарова отметила, что таким образом Запад сам же ускорил то, на что Россия долгое время не решалась.

«Мы все время испытывали какую-то неловкость, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство», -отметила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, российская сторона все время прислушивалась к тому, как это будет воспринято и не нарушит ли некие принципы. Представитель МИД подчеркнула, что сейчас готовится целый пакет законопроектов, которые будут защищать и российские СМИ.

Ранее в МИД РФ заявили, что выстроенная РФ система обороны не позволяет Западу перейти к открытой агрессии. По словам Марии Захаровой, на данный момент присутствует неоднозначное поведение западных стран в информационной среде.

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