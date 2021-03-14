В МИД РФ заявили, что выстроенная РФ система обороны не позволяет Западу перейти к открытой агрессии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Запад не предпринимает открытых агрессивных шагов в отношении РФ потому, что российская сторона выстроила не позволяющую этого сделать систему обороны.

«За последние годы Россия выстроила систему обороны, которая не позволяет им это сделать, они это четко понимают», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

По словам официального представителя МИД РФ, сейчас присутствует агрессивное поведение Запада в информационной среде.

«Там, где они понимают, что могут поиграть в свои грязные игры, там они блокируют документальные фильмы, они блокируют каналы информационные», - уточнила Мария Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что США испытывают страх перед Россией, в частности, это связано с проектом газопровода «Северный поток-2».