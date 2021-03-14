Православные встречают Прощеное воскресенье

У православных верующих началось Прощеное воскресенье - последний день перед началом Великого поста. В храмах в это время совершается чин прощения, во время которого по традиции верующие просят друг у друга прощение.

«В Неделю сыропустную (прощеное воскресенье), воспоминание Адамова изгнания, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит вечерню с чином прощения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы патриарха.

Эта традиция широко распространилась у православных и стала традицией, пояснили в пресс-службе. Однако, священнослужители призывают просить прощения не раз в году. Перед исповедью часто спрашивают у прихожан, примирились ли они с обидчиками и теми, кого могли обидеть сами. Это необходимая ступень покаяния, отмечают в пресс-службе патриарха.