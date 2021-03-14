Суд арестовал зампреда правительства Ставрополья по подозрению во взятках

Зампредседателя правительства Ставрополья Александра Золотарева, которого подозревают в получении взяток на сумму 63 миллиона рублей, арестовали на два месяца.

«Избрать в отношении Золотарева Александра Евгеньевича меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 мая 2021 года», - сказано в заявлении Промышленного районного суда города Ставрополя.

Политика задержали в аэропорту Ставрополя в пятницу, 12 марта. Сообщалось, что Золотарев подозревается в получении взяток с 2017 года на общую сумму 63 млн рублей.

По данным следствия, деньги зампредседателя получал, вступив в сговор с замещавшим должность первого замминистра строительства и архитектуры края Алексеем Когарлыцким. На данный момент он также находится под следствием. Отмечается, что первое уголовное дело в отношении него было возбуждено осенью 2019 года, передает ТАСС.

Подозреваемые трижды получали крупные суммы, сначала 2,5 миллиона рублей, а следом 15,5 и более 45 миллионов рублей.