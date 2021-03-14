Извлечен черный ящик упавшего в Алма-Аты самолета Ан-26

Черный ящик потерпевшего крушение в аэропорту Алма-Аты Ан-26 Авиационной службы Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) найден. Ведутся работы по расшифровке данных, сообщает пресс-служба комитета.

«В настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения воздушного судна. Бортовой самописец (так называемый "черный ящик") извлечен. Ведутся работы по расшифровке данных, результаты которых будут озвучены в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Уточняется, что правительством создана экспертная комиссия из числа представителей Комитета национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел для расследования всех обстоятельств произошедшего. С родными и близкими погибших работают психологи, для оказания медицинской помощи также задействованы специалисты госпиталя КНБ в городе Алма-Аты. Семьям оказывается необходимая материальная и иная помощь.

Ан-26 разбился днем 13 марта при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту находилось шесть членов экипажа, из них четверо погибли и двое госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое. Ранее КНБ озвучил три основные версии крушения самолета.