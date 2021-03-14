Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Извлечен черный ящик упавшего в Алма-Аты самолета Ан-26

Анна Касаткина
15:36 14.03.2021
Данные с бортового самописца обнародуют в ближайшее время.
© Видео: Instagram, the.habar © Фото: Тимур Батыршин, РИА Новости
Читайте нас на:

Черный ящик потерпевшего крушение в аэропорту Алма-Аты Ан-26 Авиационной службы Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) найден. Ведутся работы по расшифровке данных, сообщает пресс-служба комитета.

«В настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения воздушного судна. Бортовой самописец (так называемый "черный ящик") извлечен. Ведутся работы по расшифровке данных, результаты которых будут озвучены в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Уточняется, что правительством создана экспертная комиссия из числа представителей Комитета национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел для расследования всех обстоятельств произошедшего. С родными и близкими погибших работают психологи, для оказания медицинской помощи также задействованы специалисты госпиталя КНБ в городе Алма-Аты. Семьям оказывается необходимая материальная и иная помощь.

Ан-26 разбился днем 13 марта при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту находилось шесть членов экипажа, из них четверо погибли и двое госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое. Ранее КНБ озвучил три основные версии крушения самолета.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:49 Спорт
Видео
«Достиг почти всех целей»: тренер Большунова оценил его работу в завершившемся сезоне
15:36 В стране и мире
Видео
Извлечен черный ящик упавшего в Алма-Аты самолета Ан-26
13:59 Эксклюзив
Видео
Раскрыты детали подготовки российского космонавта Корсакова к полету на Crew Dragon
10:50 Армия
Видео
Воздушные «войны»: кадры подготовки офицеров ВКС РФ в Военной академии в Твери
10:26 В стране и мире
Видео
Глава ГУ МВС заявил о вакцинации иностранных военных атташе «Спутником V»
Популярное
Популярное
Видео
Огромный радужный круг: кадры редкого природного явления в Сочи
Шатунов рассказал, как на его глазах убили участника «Ласкового мая»
Видео
Что мог позволить советский человек, живя в день всего лишь на 1 рубль
Кардиолог назвал неожиданный симптом смертельных заболеваний
Врач рассказал, что съесть перед завтраком для быстрого похудения
Названы вирусы, способные вызвать рак
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.