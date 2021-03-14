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Эндокринолог оценила методику похудения с помощью специй

Виктория Ивашечкина
15:28 14.03.2021
В частности, кориандр, как отметила специалист, не сжигает жировые клетки и не влияет на обмен веществ.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Matej Madar, Pixabay
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Доцент кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Олеся Гурова рассказала «Звезде» о том, что с помощью употребления специй, вопреки распространенному мнению, нельзя похудеть. Как отметила врач, все методики похудения будет работать только в том случае, если человек параллельно снижает калорийность пищи.

«Похудеть можно только в одном случае: если калорийность пищи снижается. Это единственное условие. И все существующие методики: специи, гречка, вымачивание картофеля, интервальное голодание будут работать только в том случае, если человек параллельно снижает калорийность пищи», - отметила Гурова.

По словам врача, специи возбуждают аппетит. Поэтому, чем больше человек есть специй, тем больше ему хочется есть.

«Но, если при добавлений тех или иных специй снижается калорийность питания, то при таком питании можно похудеть. Кориандр не сжигает жировые клетки, он не влияет на обмен веществ. А более острые всегда возбуждают аппетит», - подытожила Гурова.

Ранее диетолог Маргарита Львова разоблачила популярные продукты, которые доморощенные эксперты рекламируют как средства для улучшения обмена веществ и, соответственно, похудения.

По ее словам, нет жиросжигающих свойств ни у воды с лимоном, ни у имбиря, ни у сельдерея. По словам эксперта, единственным исключением является перец чили.

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