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Минприроды собирается внести изменения в закон об ООПТ из-за насекомых-вредителей

Роман Захаров
01:51 14.03.2021
Основная проблема в борьбе с вредителями, уничтожающими зеленые насаждения Сочи, заключается в том, что актуальное положение федерального закона ограничивает любые виды деятельности на особо охраняемых природных территориях.
Минприроды собирается внести изменения в закон об ООПТ из-за насекомых-вредителей
© Фото: pixabay
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На прошедшем в субботу, 13 марта, под председательством министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова совещании по вопросу развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ), был рассмотрен комплекс мер по борьбе с насекомыми-вредителями, которых завезли в Сочи во время подготовки к Олимпиаде-2014. Об этом сообщает РИА Новости. 

На сегодняшний день специалисты отмечают, что основная проблема в борьбе с вредителями, уничтожающими зеленые насаждения Сочи, заключается в том, что актуальное положение федерального закона (33-ФЗ) ограничивает любые виды деятельности на особо охраняемых природных территориях. В частности, нельзя применять химикаты на землях Сочинского национального парка и Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

«Мы до 19 марта должны сдать разъяснения в законодательство. И мы договорились, и оценили законодательство в том, что оно позволяет работать на территории национальных парков и заповедников и применять определенную номенклатуру, которую мы должны сверить вместе с институтом и с нашими коллегами из Министерства сельского хозяйства в течение следующей недели», - заявил Козлов во время мероприятия.

Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды РФ Ирина Маканова, в свою очередь, сообщила, что в международной практике существует два варианта борьбы с вредителями: химические препараты и заселение энтомофагов - хищников, являющихся естественными врагами вредителей.

Как подчеркнула чиновница, закон об охране окружающей среды допускает использование химических препаратов на особо охраняемых территориях, но лишь в том случае, если они не токсичны.

«Мы подготовили соответствующий перечень химических препаратов, возможных в применении на особо охраняемых природных территориях, которые включены в каталог, утвержденный министерством сельского хозяйства. Этот перечень согласован и заповедником, и национальным парком», - объяснила она.

Сейчас данный список находится на завершающем этапе согласования в профильных ведомствах. Для принятия изменений в Минсельхозе РФ и Россельхознадзоре должны выдать заключения о том, что препараты из перечня не обладают токсичными свойствами. Кроме того, чиновники рассмотрят ряд изменений в законе, которые имеют отношение к методу интродукции хищников.

Как заявил руководитель Минприроды, полезных насекомых, которые будут бороться с вредителями, собираются привезти из Италии. Активные работы на территории сочинских лесов и заповедников, по словам Александра Козлова, начнутся в мае-июне текущего года.

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