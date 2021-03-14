Столб огня: газовая скважина загорелась в Краснодарском крае

В Абинском районе произошло возгорание не эксплуатируемой газовой скважине, при ее демонтаже загорелись остатки газа. Об этом сообщил «Звезде» начальник пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

«В 13.20...поступило сообщение о возгорании бесхозной, не эксплуатируемой газовой скважины (с 1949 года, бурилась для геодезической разведки) на въезде в город Абинск по автодороге Краснодар – Абинск. При демонтаже данной скважины произошло кратковременное возгорание остатков газа (факельное горение) с последующим горением передвижной буровой на базе автомобиля КРАЗ», - говорится в сообщении.

Как сообщается, в 13.29 возгорание удалось ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал.