СМИ узнали, что огорчило Трампа больше, чем поражение на выборах

Племянница бывшего президента США Дональда Трампа Мэри заявила, что блокировка страницы в Twitter расстроила его больше, чем проигрыш на выборах Джо Байдену. Об этом сообщает издание Business Insider.

«Я думаю, что блокировка в Twitter и отказ Ассоциации профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) проводить турнир на его поле были, вероятно, были самыми худшими событиями, которые произошли с ним за последние четыре года», - заявила она.



Ранее Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты экс-президента из-за его высказываний о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Впоследствии Трампа обвинили в подстрекательстве к штурму Капитолия.