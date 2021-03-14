Сказка не о потерянном времени: врач рассказал, как правильно спать, чтобы быть отдохнувшим

В какое время ложиться вечером и стоит ли спать днем рассказала «Звезде» терапевт, педиатр, кандидат медицинских наук, основатель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова.

Врач отметила, что человеку важно соблюдать режим сна и отдыха.

«В организме есть так называемые циркадные ритмы. В ночное время вырабатываются определенные гормоны, как мелатонин, которые помогают организму бороться со всеми стрессами, которые были накоплены за день. Они вырабатываются не в 03.00 - 04.00 часа ночи, а в 23.00. Очень важно ложиться в 22.30. В идеале для того, чтобы хорошо себя чувствовать, человек в 23.00 должен уже спать, находиться в глубокой фазе сна», - рассказала терапевт.

Она посоветовала, чтобы не нарушать циркадные ритмы, - биологические процессы, связанные со сменой дня и ночи, - вставать каждый день в одно и тоже время.

«Утром, даже если это выходной, встаешь, открываешь глаза, даешь сигнал головному мозгу, что ты проснулся в тоже время, как и в рабочий день. А потом позволяешь себе час-полтора поваляться в кровати с ощущением расслабления, с ощущением, что выходной. Но если ты спишь до обеда, то никакого эффекта не будет», - рассказала эксперт.

По ее словам, любителям дневного сна нужно знать определенные правила, чтобы чувствовать себя отдохнувшим и выспавшимся. Днем можно спать всего 20-30 минут в период с 14.00 до 15.00.

«Поспать, это значит лечь в кровать, укрыться одеялом. Это очень важно, потому что когда мы укрываемся одеялом, то происходит такое воздействие на нервную систему, что она успокаивается», - пояснила Ирина Добрецова.

Она уточнила, что если спать днем именно в таком ритме, особенно в выходные, то человек почувствует прилив сил и энергии.