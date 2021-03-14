Гинцбург: семь миллионов человек привились «Спутником V»

Семь миллионов человек во всем мире привились от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Такое заявление сделал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире передачи журналиста Владимира Соловьева на YouTube.

«Прививку получили уже семь миллионов, соответственно, людей в нашей стране, и не только у нас», - сообщил он.

Говоря о самом препарате, медик подчеркнул, что он показал одинаковую эффективность среди пациентов любых возрастных категорий, и назвал его самым качественным из всех выпущенных на сегодняшний день препаратов. Кроме того, Гинцбург рассказал, как нужно прививаться «Спутником V» после уже перенесенного коронавируса.

«Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») - первый в мире препарат против COVID-19, зарегистрированный в России в августе прошлого года. Вакцина была создана НИИ имени Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ.