В Магадане ребенка без денег высадили из маршрутки в мороз

Школьника без денег на проезд высадили из маршрутки в Магадане в 20-градусный мороз. Региональная прокуратура приступила к проверке действий водителя.

«Органами прокуратуры области незамедлительно организованы и проводятся проверочные мероприятия по факту действий водителя маршрутного такси, который высадил школьника из автобуса на остановке "Северное сияние" в Магадане. У подростка не оказалось средств на транспортной карте. В результате несовершеннолетний остался на улице в мороз», - цитирует РИА Новости сообщение надзорного ведомства.

На произошедшее отреагировали областные власти. Так, губернатор Сергей Носов назвал произошедшее вопиющим случаем и пообещал всесторонне разобраться в случившемся. Расследование случая с подростком власти вяли под свой личный контроль, отметил Носов.

«Произошел вопиющий случай. Водитель высадил подростка из маршрутного такси. Двадцать шестой маршрут, остановка "Северное сияние". Подростку 13 лет. Прошу разобраться прокуратуру, мэрию», - заявил Носов.

В марте Совет Федерации одобрил поправки в статью 20 федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», которые запрещают водителям и контролерам высаживать из общественного транспорта не оплативших проезд детей до 16 лет. Проект был подготовлен Министерством транспорта России.

Согласно положениям, высадить из автобуса, троллейбуса или трамвая можно только в том случае, если с ребенком есть не оплативший проезд сопровождающий. Для установления возраста безбилетного контролеры вправе потребовать документы.