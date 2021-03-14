Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Магадане ребенка без денег высадили из маршрутки в мороз

Ян Брацкий
01:37 14.03.2021
Губернатор региона Сергей Носов назвал случай вопиющим и потребовал от прокуратуры и мэрии провести проверку.
В Магадане ребенка без денег высадили из маршрутки в мороз
© Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress
Читайте нас на:

Школьника без денег на проезд высадили из маршрутки в Магадане в 20-градусный мороз. Региональная прокуратура приступила к проверке действий водителя.

«Органами прокуратуры области незамедлительно организованы и проводятся проверочные мероприятия по факту действий водителя маршрутного такси, который высадил школьника из автобуса на остановке "Северное сияние" в Магадане. У подростка не оказалось средств на транспортной карте. В результате несовершеннолетний остался на улице в мороз», - цитирует РИА Новости сообщение надзорного ведомства.

На произошедшее отреагировали областные власти. Так, губернатор Сергей Носов назвал произошедшее вопиющим случаем и пообещал всесторонне разобраться в случившемся. Расследование случая с подростком власти вяли под свой личный контроль, отметил Носов.

«Произошел вопиющий случай. Водитель высадил подростка из маршрутного такси. Двадцать шестой маршрут, остановка "Северное сияние". Подростку 13 лет. Прошу разобраться прокуратуру, мэрию», - заявил Носов.

В марте Совет Федерации одобрил поправки в статью 20 федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», которые запрещают водителям и контролерам высаживать из общественного транспорта не оплативших проезд детей до 16 лет. Проект был подготовлен Министерством транспорта России.

Согласно положениям, высадить из автобуса, троллейбуса или трамвая можно только в том случае, если с ребенком есть не оплативший проезд сопровождающий. Для установления возраста безбилетного контролеры вправе потребовать документы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:00 Армия
Видео
Счет на минуты: как военнослужащие учатся спасать людей из-под лавин в Центре горной подготовки и выживания «Терскол»
18:28 Спорт
Россиянка Ступак взяла золото в масс-старте на финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам
17:28 В стране и мире
Видео
Столб дыма: новые кадры с места крушения самолета Ан-26 в Алма-Ате
16:55 Спорт
Видео
«Было очень тяжело»: тренер Большунова рассказал, как лыжнику удалось победить в масс-старте на этапе Кубка мира
13:49 Армия
Видео
В Главном Храме ВС РФ состоялась передача иконы войск РЭБ
Популярное
Популярное
Мясников рассказал о вирусе, который поразил 95% людей
Видео
Что мог позволить советский человек, живя в день всего лишь на 1 рубль
Врач рассказал, что съесть перед завтраком для быстрого похудения
Названы вирусы, способные вызвать рак
Видео
Елизавета II раскрыла подробности встречи с Юрием Гагариным
Видео
Большой светящийся шар: очевидцы сняли на видео неизвестный болид в Якутии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.