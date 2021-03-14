Ракета Falcon 9 с интернет-спутниками стартовала во Флориде

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в американском штате Флорида с группой из 60 интернет-спутников Starlink, следует из прямой трансляции SpaceX.

Запуск ракеты произошел с космодрома на мысе Канаверал в 06.01 по местному времени (13.01 мск). Как ожидается, многоразовая первая ступень традиционно совершит управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования.

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, которая способна обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализовывать проект начали в феврале 2018 года. В общей сложности на первом этапе создания сети запланирован запуск около 12 тысяч спутников.