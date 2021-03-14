Огромный радужный круг: кадры редкого природного явления в Сочи
Возникновение эффекта гало свидетельствует о приближении теплого атмосферного фронта.
© Видео: Instagram, uliamsx © Фото: Instagram, ulimsx
Жители Сочи стали свидетелями необычного оптического гало-эффекта, при котором лучи Солнца преломляются в гранях ледяных кристаллов, находящихся в облаках. В результате в небе появился радужный круг. Очевидцы публикуют фото и видео в социальных сетях.
По словам специалистов, эффект гало являются редким явлением, так как для его появления нужны определенные условия - морозная погода и большое количество кристаллов льда в облаках.
В Краснодарском крае, утверждают специалисты, такое чудо природы может возникнуть в любое время года, но чаще всего появляется в холодный период. По мнению метеорологов, возникновение солнечного гало свидетельствует о приближении теплого атмосферного фронта.