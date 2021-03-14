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Космонавт Корсаков может стать первым российским участником полета на американском Crew Dragon

Иван Линдеманн
13:21 14.03.2021
Изначально космонавт должен был полететь на корабле  «Союзе МС-18». Позднее стало известно, что вместо него в состав экипажа войдет астронавт Марк Ванде Хай.
Космонавт Корсаков может стать первым российским участником полета на американском Crew Dragon
© Фото: Сергей Корсаков, VK
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Космонавт Сергей Корсаков является одним из первых российских претендентов на полет на американском корабле Crew Dragon. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Павел Власов.

«Мы намереваемся выполнять полеты смешанными составами экипажей, то есть космонавт «Роскосмоса» - на Crew Dragon, а астронавт NASA - на нашем корабле», - уточнил он в эфире радио «Комсомольская правда».

Власов отметил, что космонавт прошел все необходимые мероприятия, которые требуются для изготовления снаряжения.

Изначально Корсаков должен был полететь на корабле «Союз МС-18». Позднее стало известно, что вместо него в состав экипажа войдет астронавт Марк Ванде Хай. Запуск «Союза» запланирован на 9 апреля.

Crew Dragon - это первый в истории космический корабль, созданный частной компанией. Его разработчик - SpaceX, принадлежащий Илону Маску.

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