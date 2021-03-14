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Историк перечислил стереотипы о россиянах за границей

Анна Назайкина
12:51 14.03.2021
Россиян часто осуждают за неспособность притворяться, так как они выказывают окружающим свое недовольство, заявил специалист по туризму.
Историк перечислил стереотипы о россиянах за границей
© Фото: sgalisteo, Pixabay
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Историк и специалист по туризму Лоран Тиссо рассказал о стереотипах, которые существуют о каждом народе. Например, по его словам, в мире распространено предубеждение о том, что все итальянцы являются женолюбами, а французы плохо пахнут. Также весьма популярны стереотипы  о необразованных американцах, о британцах, пристрастных к алкоголю, о бескультурных китайцах и немцах, которые путешествуют в носках и сандалиях.

Россияне, по мнению иностранцев, являются грубыми, шумными и нелюдимыми. Историк заявил, что это связано с тем, что Россия долгое время была обособленным государством, а ее жители стали путешествовать по Европе только после падения берлинской стены.

«Причем с несколько "реваншистским" настроем, стремлением наверстать упущенное время, консюмеризмом и высокомерием», — рассказал он Le Figaro.

Как рассказал Тиссо, иностранцы полагают, что российские олигархи не могут обойтись без меховых изделий и дорогих часов. Кроме того, россиян часто осуждают за неспособность притворяться: они выказывают окружающим свое недовольство.

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