Врачи дали советы по вакцинации для постящихся

С 15 марта по 1 мая все православные христиане будут соблюдать Великий пост - самый строгий в плане ограничений. В этот период человек может сделать прививку от коронавируса, но при условии, что будет придерживаться сбалансированного питания. Такое мнение высказала врач-терапевт, диетолог высшей категории, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

По ее словам, если постящийся человек получает с едой все основные питательные вещества, в том числе и белки, но не животного, а растительного происхождения, и если он не болеет, то вакцинация возможна. Она уточнила, что при соблюдении строгого поста с дефицитом тех или иных пищевых веществ, независимо от вакцинации, нужно проконсультироваться с врачом, пишет ТАСС.

Врач-диетолог высшей категории Елена Чедия пояснила, что во время поста, когда исключаются продукты животного происхождения, нарушается белковый обмен.

«Когда делают прививки, происходит очень большая нагрузка на белковый обмен. Организм должен выработать антитела, а они белковой природы. Белка нужно достаточно много, чтобы образовались антитела», - рассказала врач..

Бурляева посоветовала в этом году не соблюдать Великий пост тем, кто переболел коронавирусом в средней и тяжелой формах. Поскольку часто после COVID-19 встречаются осложнения по заболеваниям ЖКТ, при которых важно придерживаться правильного питания.

Ранее врач рассказал, какие нужно сдать анализы и какие пройти обследования после перенесенной коронавирусной инфекции. Он рекомендовал сдать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок и ферритин, проверить свертываемость крови.