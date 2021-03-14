Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФНС получит расширенный доступ к банковской тайне россиян

Иван Линдеманн
12:31 14.03.2021
Эксперты отмечают, что цель нововведения - повысить контроль за денежными потоками физических и юридических лиц.
ФНС получит расширенный доступ к банковской тайне россиян
© Фото: Ahmad Ardity, Pixabay
Читайте нас на:

С 17 марта российские банки должны будут по требованию Федеральной налоговой службы предоставлять данные о клиентах. К ним будут относиться: копии паспортов, доверенностей на распоряжение денежными средствами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, копии карточек с образцами подписей и оттиска печати.

Помимо этого, банки будут обязаны раскрывать выгодоприобретателей по совершаемым операциям - как в отдельных случаях, так и за определенный период.

Ранее получать данные о счетах и вкладах клиентов налоговые органы могли получать только во время проверок.

Эксперты отмечают, что цель нововведения - повысить контроль за денежными потоками физических и юридических лиц.

«Часть денежных потоков экономики находится в "серой" зоне, а налоговые органы стремятся заставить участников "серого" сектора платить налоги, тем самым пополняя бюджет», - объяснила РИА Новости старший аналитик банковских рейтингов Надежда Караваева.

Закон о полном доступе ФНС к банковской тайне физлиц президент России Владимир Путин подписал в середине февраля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:59 Эксклюзив
Раскрыты детали подготовки российского космонавта Корсакова к полету на Crew Dragon
10:50 Армия
Видео
Воздушные «войны»: кадры подготовки офицеров ВКС РФ в Военной академии в Твери
10:26 В стране и мире
Видео
Глава ГУ МВС заявил о вакцинации иностранных военных атташе «Спутником V»
08:15 В стране и мире
Видео
СМИ сообщили о трех основных версиях крушения Ан-26
00:23 Армия
В Нижегородской области завершился второй этап конкурса АрМИ-2021 «Мастера артиллерийского огня»
Популярное
Популярное
Видео
Огромный радужный круг: кадры редкого природного явления в Сочи
Шатунов рассказал, как на его глазах убили участника «Ласкового мая»
Видео
Что мог позволить советский человек, живя в день всего лишь на 1 рубль
Кардиолог назвал неожиданный симптом смертельных заболеваний
Врач рассказал, что съесть перед завтраком для быстрого похудения
Названы вирусы, способные вызвать рак
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.