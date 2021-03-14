ФНС получит расширенный доступ к банковской тайне россиян

С 17 марта российские банки должны будут по требованию Федеральной налоговой службы предоставлять данные о клиентах. К ним будут относиться: копии паспортов, доверенностей на распоряжение денежными средствами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, копии карточек с образцами подписей и оттиска печати.

Помимо этого, банки будут обязаны раскрывать выгодоприобретателей по совершаемым операциям - как в отдельных случаях, так и за определенный период.

Ранее получать данные о счетах и вкладах клиентов налоговые органы могли получать только во время проверок.

Эксперты отмечают, что цель нововведения - повысить контроль за денежными потоками физических и юридических лиц.

«Часть денежных потоков экономики находится в "серой" зоне, а налоговые органы стремятся заставить участников "серого" сектора платить налоги, тем самым пополняя бюджет», - объяснила РИА Новости старший аналитик банковских рейтингов Надежда Караваева.

Закон о полном доступе ФНС к банковской тайне физлиц президент России Владимир Путин подписал в середине февраля.