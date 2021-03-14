В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики нарушили режим прекращения огня, произведя гранатометный обстрел по поселку Молодежное, который находится под контролем Луганской народной республики. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», - говорится в сообщении.

Как уточняется, обстрел населенного пункта велся из гранатомета с позиций 92-ой бригады Вооруженных сил Украины.

«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», - заявили в пресс-службе.

Ранее в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщали, что украинскими силовиками за предыдущие 24 часа режим прекращения огня нарушен не был.