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В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков

Анна Назайкина
12:08 14.03.2021
Как сообщается, обстрел поселка Молодежное велся с позиций 92-ой бригады ВС Украины.
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Украинские силовики нарушили режим прекращения огня, произведя гранатометный обстрел по поселку Молодежное, который находится под контролем Луганской народной республики. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», - говорится в сообщении.

Как уточняется, обстрел населенного пункта велся из гранатомета с позиций 92-ой бригады Вооруженных сил Украины.

«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», - заявили в пресс-службе.

Ранее в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщали, что украинскими силовиками за предыдущие 24 часа режим прекращения огня нарушен не был.

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