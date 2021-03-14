Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарева

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева в связи с его смертью.

«С глубокой скорбью узнала о кончине заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Михаила Николаевича Пономарева... Прошу передать мои соболезнования родным и близким», - приводит РИА Новости текст телеграммы.

Михаил Пономарев родился 1 января 1954 года. Его сенаторские полномочия должны были закончиться в сентябре 2021 года. За годы работы он проявил себя ответственным и опытным государственным деятелем, отметила Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, Пономарев заслуженно пользовался авторитетом и доверием жителей региона, а также коллег по парламентской работе. В телеграмме Валентина Матвиенко отметила, что Михаил Пономарев останется в памяти коллег искренним, надежным и компетентным профессионалом.