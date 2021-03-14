Медик рассказал, что нужно проверить после выздоровления от COVID-19

После выздоровления от коронавируса необходимо контролировать последствия болезни и пройти несколько исследований организма. Об этом рассказал «Российской газете» медицинский директор Лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов.

Как заявил специалист, проверить показатели организма важно не только тем, у кого были осложнения, но и лечившимся в домашних условиях. Особенное внимание он призвал обратить на те органы, которые коронавирусная инфекция поражает в наибольшей степени.

Рекомендуется сдать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок и ферритин. Кроме того, после выздоровления от коронавируса следует проверить свертываемость крови, показатели печени и почек и оценить состояние миокарда.

По словам Денисова, такие исследования дадут возможность составить реальную картину состояния здоровья, а также помогут исключить воспалительные процессы в организме, малокровие и тромбоз. Для оценки сроков восстановления после болезни специалист рекомендует проверить уровень витамина D и лактат, что покажет уровень кислорода.

Также медик рассказал о важности анализа крови на антитела, который покажет иммунный ответ организма на перенесенную инфекцию. Также это позволит определить необходимость прививки от COVID-19.