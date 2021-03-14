Аналитик не исключил обвала доллара в апреле

На фоне роста стоимости нефтепродуктов рубль значительно укрепляется. Уже в апреле из-за этого могут обвалиться и доллар, и евро. Так считает финансовый аналитик Андрей Кузнецов.

Также, по его словам, росту российской валюты будут способствовать выплаты по НДС, которые ожидаются в апреле, и дальнейший спрос на отечественную нефть.

По прогнозу аналитика, стоимость европейской валюты в следующем месяце не превысит 85,45 рубля, а американской - снизится до 70-71 рубля. Об этом Кузнецов рассказал «Вечерней Москве».

Также он добавил, что рубль мог бы окрепнуть еще сильнее, если бы не санкции. По мнению эксперта, без ограничений доллар бы стоил 67 рублей, а евро - 78.

На этой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках ЕАЭС.