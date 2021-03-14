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Переговоры, заседания и встречи: как устроена работа в Главном управлении международного военного сотрудничества

Владимир Расходчиков
11:30 14.03.2021
Сотрудники ГУ МВС показали переговорные комнаты Главного управления международного военного сотрудничества, где зачастую обсуждаются важнейшие темы мировой политики и военного взаимодействия с другими странами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Съемочная группа программы «Военная приемка» посетила Главное управление международного военного сотрудничества, которое в марте этого года отмечает свое 70-ти летие. Оно находится на изолированной от основной территории здания Минобороны РФ. По словам начальника ГУ МВС Александра Кшимовского, это необходимо для поддержания режима секретности.

«Здесь у нас иностранцы должны чувствовать себя комфортно, находясь в здании Министерства обороны. Это общемировая практика. В то же время мы должны защищать свои секреты», - пояснил глава ГУ МВС.

Затем, Александр Кшимовский провел экскурсию для съемочной группы программы по некоторым помещениям Главного управления международного военного сотрудничества. Одним из таких помещений оказалась комната для проведения переговоров в узком составе руководства МО РФ. 

«Это помещение предназначено для переговоров в узком составе руководства министерства обороны, в первую очередь министра обороны Российской Федерации. Вы - первые журналисты, которые присутствуют в этом помещении», - отметил начальник Управления.

В центральном холле ГУ МВС, где обычно и находятся все члены иностранных делегаций, организована историческая экспозиция, созданная по указанию главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

«Здесь историческая экспозиция. Она призвана сделать исторический экскурс в историю взаимоотношений России, Советского Союза с иностранными государствами», - заявил Александр Кшимовский.

По словам начальника Главного управления международного военного сотрудничества, зачастую переговоры с иностранными делегациями проходят в течение суток, чтобы результат был достигнут как можно скорее.

«В моей практике неоднократно бывало, что переговоры проходили весь день, ночь и, например, к шести утра выходили на договоренность и подписание документов с тем, чтобы в восемь часов прибыть в аэропорт и убыть на родину. Результат надо достигать в максимально короткие сроки», - рассказал глава ГУ МВС.

Чтобы все переговоры проходили эффективно и с максимальными удобствами для посетителей Управления, в здании создан целый набор переговорных комнат и столовых для военных атташе.

«В здании ГУ МВС находится зал приемов иностранных военных делегаций. Потому что по протоколу положено проведение официального обеда. Для того, чтобы закрепить определенные договоренности. В нем на стене помещена копия приказа Сталина о введении на фронте, так называемых, ста наркомовских грамм. Чтобы атташе понимали, что они в гостях у русского человека и на столе обязательно будет угощение», - пояснил Александр Кшимовский.

Главный переговорный зал ГУ МВС - это тот самый зал, в котором проводятся официальные приемы, их мы можем увидеть в эфире телеканалов страны. Заместитель начальника ГУ МВС Виктор Шевцов рассказал, какие именно мероприятия здесь организовываются. 

«Здесь у нас проходят переговоры как в двустороннем формате, проводим мероприятия многостороннего формата, например, здесь мы проводили заседания в формате ШОС», - объяснил замначальника ГУ МВС.

Некоторые переговоры проводятся и в режиме онлайн-конференций, на мониторы в зале выводятся собеседники из любых точек планеты. При таких мероприятиях, по словам Виктора Шевцова, в специальной аппаратной находятся офицеры-переводчики.

«Здесь находятся военные переводчики, это офицеры, которые несут службу в центре. Всего у нас здесь четыре канала, две комнаты. Здесь два канала и там два канала. То есть, мы можем вести одновременный перевод с русского языка на три иностранных языка», - рассказал заместитель начальника ГУ МВС.

В марте 2021 года Главное управление международного военного сотрудничества отмечает юбилей, 70 лет со дня основания. За точку отсчета взято 15 марта 1951 года, когда было принято решение и подписаны соответствующие документы о создании ГУ МВС. Тогда это было 10-е Главное управление генерального штаба. Данное подразделение отвечает в Министерстве обороны РФ за военное и военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами.

О закулисье военной дипломатии, рецептах современной военно-дипломатической кухни и достижениях Главного управления международного военного сотрудничества вы узнаете сегодня в программе «Военная приемка. Военные дипломаты из ГУ МВС» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV и на канале в YouТube.

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