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Глава ГУ МВС заявил о вакцинации иностранных военных атташе российской вакциной

Владимир Расходчиков
10:26 14.03.2021
Начальник Главного управления международного военного сотрудничества заявил о доверии иностранных атташе к вакцинации от коронавируса с помощью российского «Спутника V».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Patricio Murphy, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Вакцинация от новой коронавирусной инфекцией с помощью вакцины «Спутник V» ведется не только в России, начальник Главного управления международного военного сотрудничества Александр Кшимовский заявил в программе «Военная приемка» о множестве согласившихся на прививку военных атташе из 50-ти стран мира.

«Порядка трехсот военных атташе и членов семей из пятидесяти стран решились на проведение прививочных мероприятий «Спутником V» с целью, так скажем, безопасного проведения как своих собственных мероприятий, так и каких-то международных переговоров», - рассказал начальник ГУ МВС.

Количество привитых граждан вакциной «Спутник V» неуклонно растет и число вакцинированных уже составляет 7 миллионов по всему миру, об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По словам медика, прививка показала одинаковую эффективность среди пациентов любых возрастных категорий, что делает ее самым качественным из всех выпущенных на сегодняшний день препаратов.

«Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») - первый в мире препарат против COVID-19, зарегистрированный в России в августе прошлого года. Вакцина была создана НИИ имени Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ. 

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