«Не понимает, что происходит»: психолог рассказала, в каких случаях человек начинает переедать

Почему человек начинает заедать стрессы едой, что такое эмоциональное переедание и как понять, что именно с ним связан набор лишнего веса, рассказала «Звезде» психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Мария Демура.

«Еще когда в детстве, маленький ребенок злится, а ему этого делать запрещают. И даже стыдят его за это. То вот этот сценарий переходит во взрослую жизнь, когда у человека нет возможности осознавать что с ним происходит. Нас не учат обращать внимание на тело, на чувства. С человеком что-то происходит непонятное, и ему это напряжение нужно снять. И эмоциональное переедание - это, в первую очередь, снятие такого эмоционального напряжения», - рассказала эксперт.

Она добавила, что чаще всего это случается, когда человек не осознает, что с ним происходит: то ли ему скучно, то ли он злится, то ли ему одиноко. По ее словам, современный человек не имеет привычки осознавать свои чувства и что происходит на данный момент с его телом, с его эмоциями.

«Чаще всего непонятного генеза тревогу и напряжение проще всего снять едой. Что человек успешно и делает. Женщина пришла домой после работы, устала. Вроде и не голодная, а такое состояние - хочется, чтобы было как-то по-другому. И когда мы едим, то включается парасимпатическая нервная система, запускается желудок, кишечник, а все остальное расслабляется. Потому что работает гормон противоположный гормону стресса», - пояснила Мария Демура.

Психолог отметила, что лишний вес - это большая проблема, это часть системы жизни человека.

«Весь образ жизни человека приводит к каким-то результатам, и один из них - это лишний вес», - сказал Демура.

По мнению психолога, пищевой дневник питания, который рекомендуют очень часто при лишнем весе, не поможет, если за этим стоят большие психологические проблемы.

«Если человек закрывает какие-то «дыры» в разных сферах своей жизни едой, то дневник питания будет, как пластырь на открытый перелом. Это в принципе неплохо, потому что обращает человека к себе, заставляет его осознавать, что с ним происходит. Но если за лишним весом стоят большие проблемы, то в этом случае лучше идти к психотерапевту», - считает Демура.

Она добавила, что если человек всю жизнь не слышал и не доверял собственному телу, или со временем или в результате каких-то травмирующих событий перестал это делать, то зависимость от еды как от успокоительного, укрепляется, и еда начинает занимать слишком большую часть жизни.