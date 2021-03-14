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Ученые предупредили об опасности недосыпа

Анна Назайкина
10:35 14.03.2021
Недостаточный сон может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и мозговом кровообращении.
Ученые предупредили об опасности недосыпа
© Фото: Kinga Cichewicz, Unsplash
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Ученые рассказали о нескольких действенных способах улучшения качества сна. По мнению экспертов, следует обращать внимание на продолжительность сна. Соответствующая статья была опубликована в журнале Sleep Health.

«Если человек спит менее пяти часов в сутки, это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и мозговом кровообращении», - предупредили исследователи.

Недостаточный сон может вызвать развитие психических заболеваний, отмечается в материале. В то же время привычка «досыпать» способна негативно отразиться на общем состоянии организма, поскольку может вызвать ощущение разбитости.

Также учеными был развеян популярный миф о пользе спиртного перед сном. По словам специалистов, алкоголь способствует более быстрому погружению в сон, однако его качество заметно ухудшится, что вызвано мочегонными свойствами горячительных напитков. Исследователи рекомендуют употреблять перед сном теплое молоко или травяной чай.

Кроме того, специалисты посоветовали отказаться от просмотра телевизора перед сном, так как исходящее от него излучение нарушает выработку мелатонина.

Ранее врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, что хронический недосып представляет опасность для здоровья человека, приводя к снижению концентрации внимания, ослаблению иммунитета, увеличению риска развития опухолей и другим проблемам.

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