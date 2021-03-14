В ГУ МВС рассказали о темах переговоров военных атташе с США и странами НАТО

За любые переговоры с военными атташе НАТО, США по ядерному вооружению, запрещению опасных видов вооружения отвечает Первое управление Главного управления международного военного сотрудничества. Начальник 1-го Управления ГУ МВС Александр Новиков рассказал в программе «Военная приемка» о том, как именно проходят переговоры со странами НАТО и в чем военные атташе находят общие точки соприкосновения и интересы по линии военного взаимоотношения с США.

«Да, такие вопросы есть. Это вопросы в первую очередь, конечно же, гуманитарного характера. У нас, несмотря на все сложные взаимоотношения, продолжается деятельность в рамках межправительственной комиссии по увековечению памяти пропавших без вести и погибших в годы конфликтов», - заявил глава 1-го Управления ГУ МВС.

Также, США и Россия предупреждают друг друга о пуске баллистических ракет. Но в целом отношения напряжены. В последний момент, с трудом, был продлен договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. По словам Александра Новикова, успехи в переговорах с США и странами НАТО обеспечивает высокий уровень развития и технического оснащения ВС РФ.

«Я думаю, что нас слышат. Но и уровень развития наших вооруженных сил ими признается. И с этим они не могут не считаться, конечно же. Если это не звучит в конкретных словах, то по крайней мере мы это подспудно чувствуем», - пояснил сотрудник ГУ МВС.

В марте 2021 года Главное управление международного военного сотрудничества отмечает юбилей, 70 лет со дня основания. За точку отсчета взято 15 марта 1951 года, когда было принято решение и подписаны соответствующие документы о создании ГУ МВС. Тогда это было 10-е Главное управление генерального штаба. Данное подразделение отвечает в Министерстве обороны РФ за военное и военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами.