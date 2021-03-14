Захарова предупредила о подготовке «грязной кампании» против вакцины «Спутник V»

На Западе проводится масштабная кампания против российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы говорим о том, что очевидно уже, много месяцев идет кампания против нашей вакцины», - сказала она в эфире передачи журналиста Владимира Соловьева на YouTube.

Ранее от неназванного представителя российских спецслужб стало известно о подготовке США и ряда их союзников к информационной атаке на вакцину.

«Хребтину этой информационной гидре переломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать производство совместное или производство у себя на территории, но это не означает, что эта грязная информационная кампания, она завершена, она не завершена», - заверила Захарова.

Сомневаться в качестве российского лекарства от коронавируса не приходится, заявил ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что вакцина «Спутник V» показала одинаковую эффективность во всех возрастных категориях.

С его слов, сейчас вакцина «Спутник V», разработанная НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ, занимает первую позицию по своему качеству среди других выпущенных препаратов от коронавируса.