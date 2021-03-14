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Астронавты NASA завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС

Роман Захаров
00:05 14.03.2021
В открытом космосе американские специалисты пробыли 6 часов и 47 минут.
Астронавты NASA завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС
© Фото: Роскосмос
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Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс завершили работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию (МКС). Об этом информирует NASA.

«В 15.01 по времени ET (23.01 мск - прим. ред.) началась повторная герметизация, официально ознаменовавшая завершение сегодняшнего выхода в открытый космос», - отмечается в сообщении космического агентства в Twitter.

Всего в открытом космосе американские специалисты пробыли 6 часов и 47 минут.

В субботу, 13 марта, астронавты в 8.14 по времени ET (16.14 мск) вышли в открытый космос для технического обслуживания МКС. Специалисты должны были выполнить задачи, которые не успели завершить ранее: переместить аммиачные перемычки, установить усилитель конструкции теплозащитной крышки шлюзового отсека Quest, закончить подключение кабелей полезной нагрузки на платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus и заменить антенну беспроводной связи на модуле Unity.

В пятницу, 12 марта, сообщалось, что высоту орбиты МКС скорректировали с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14». Это было сделано перед прибытием нового экипажа, которое, как ожидается, произойдет в апреле текущего года. Как заявили в подмосковном Центре управления полетами, коррекция прошла в штатном режиме.

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