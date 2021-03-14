В стране и мире Мишустин освободил от должности замглавы ФАДН Михаила Мишина Роман Захаров Решение было принято в связи с переходом Мишина на другую работу. © Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости Читайте нас на: Глава российского правительства Михаил Мишустин в субботу, 13 марта, подписал распоряжение об отставке заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Михаила Мишина. Текст документа был опубликован на официальном портале правовой информации. «Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу», - следует из распоряжения. Мишин занимал должность замглавы ФАДН с лета 2018 года. Ранее Мишустин освободил от должности заместителя министра транспорта России Юрия Цветкова. Такое решение было принято после соответствующего обращения со стороны самого Цветкова. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика