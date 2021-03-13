На волосок от смерти: кадры столкновения поезда и пассажирского автобуса в Швеции

В шведском Гетеборге на волосок от смерти оказались 50 пассажиров автобуса и сотни человек, сидящих в поезде. Транспортное средство застряло на железнодорожном переезде, и в него, не сбавляя скорости, врезалась электричка.

Удар пришелся в заднюю часть автобуса. К счастью, за секунды до столкновения из салона успели выбежать все пассажиры. После столкновения поезд сошел с рельсов, а автобус загорелся.

Медицинская помощь потребовалась трем пассажирам электрички: они получили незначительные травмы. На данный момент выясняются причины аварии. Следователей в том числе интересует, почему машинист не получил информацию о препятствии на путях.