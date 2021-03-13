Скончался российский эстрадный певец Стахан Рахимов

Скончался эстрадный певец и народный артист России Стахан Рахимов. Об этом сообщил представитель Москонцерта Валерий Корн.

«Печальная новость. 12 марта 2021 года, на 84-м году жизни ушел от нас замечательный человек, певец, народный артист РФ Стахан Мамаджанович Рахимов», - уточнил он.

Ранее, 30 января умерла супруга Рахимова - народная артистка России Алла Иошпе. Судя по всему, певец не смог вынести горечь утраты. Пара прожила в браке более 60 лет.

Точные причины смерти певца пока не называются.

Рахимов родился в Узбекистане в 1937 году. После переезда в Москву певец поступил в Московский энергетический институт. Профессиональную эстрадную деятельность он начал в 1963 году и в 2002 году был удостоен звания народного артиста России.