СМИ сообщили о «разгоревшейся войне» из-за РФ в центре при НАТО
Более двух десятков сотрудников «Атлантического совета» выступили с осуждением двух экспертов, назвав их выводы «пророссийскими».
© Фото: Secretary of defense visits NATO, Wikimedia
В аналитическом центре «Атлантический совет» при НАТО «разгорелась война» из-за публикации, посвященной России. Об этом пишет Politico.
Речь идет о материале двух экспертов Эммы Эшфорд и Мэтью Берроуза, которые заявили, что США в отношениях с РФ не следует «уделять слишком много внимания теме защиты прав человека». Также авторы выразили мнение, что «демократизация в России» не обязательно пойдет на пользу внешнеполитическим интересам США.
Как сообщает издание, после этого 22 работника и научных сотрудника «Атлантического совета» выступили с осуждением двух экспертов. По их мнению, статья является «пророссийской». Они выразили несогласие с приведенными в ней доводами и заявили, что материал «не достигает своей цели».