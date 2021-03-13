СМИ сообщили о «разгоревшейся войне» из-за РФ в центре при НАТО

В аналитическом центре «Атлантический совет» при НАТО «разгорелась война» из-за публикации, посвященной России. Об этом пишет Politico.

Речь идет о материале двух экспертов Эммы Эшфорд и Мэтью Берроуза, которые заявили, что США в отношениях с РФ не следует «уделять слишком много внимания теме защиты прав человека». Также авторы выразили мнение, что «демократизация в России» не обязательно пойдет на пользу внешнеполитическим интересам США.

Как сообщает издание, после этого 22 работника и научных сотрудника «Атлантического совета» выступили с осуждением двух экспертов. По их мнению, статья является «пророссийской». Они выразили несогласие с приведенными в ней доводами и заявили, что материал «не достигает своей цели».