Морские ворота Петербурга: какие тайны хранит главный маяк Балтики Стирсудден

От его работы зависит безопасность гражданских судов и военных кораблей, его расположение имеет стратегическую важность, а сам он представляет еще и историческую ценность. Все это - о маяке Стирсудден. Расположенный на одноименном мысе на северном берегу Финского залива, он контролирует главный корабельный фарватер, по сути, морские ворота Петербурга. Корреспондент телеканала «Звезда» Роман Закурдаев побывал на одном из главных маяков региона и встретился с его смотрителем.

«Ровно 163 ступени над уровнем моря. Там, наверху, находится главное сокровище маяка Стирсудден - несколько сотен килограммов чистого хрусталя. Это Линза Френеля. Благодаря ей, белый проблесковый огонь от металлогалогенной лампочки бьет аж на 20 морских миль», - рассказал Закурдаев.

В зимнее время линза в обслуживании фактически не нуждается. Начальник маяка Александр Метлушко следит лишь за привередливой автоматикой.

«Башня от температурных режимов наклоняется, и линза должна быть в вертикальном положении. Здесь находится пошаговый двигатель. Есть ключ, который проверяет автоматику, чтобы она работала хорошо, без рывков», - объяснил Метлушко.

В ночное дежурство он поднимается сюда каждые три часа. Делает он это в любую погоду, поскольку ответственность слишком велика.

«Расположение маяка Стирсудден, что в переводе со шведского означает «указывающий мыс», можно назвать стратегическим для Балтики. Именно с этой точки можно контролировать работу сразу нескольких маяков Финского залива. Отсюда открывается вид на главный корабельный фарватер, по сути, морские ворота Петербурга. Стирсудден остается ключевым ориентиром для военных и гражданских судов», - подчеркнул корреспондент «Звезды».

Мыс Стирсудден для проводки кораблей в Финском заливе заприметил еще сам Петр Первый. Маяк неоднократно перестраивался. В 1940 году во время Зимней войны он был взорван финскими военными. Восстанавливать его пришлось уже Советскому Союзу после Великой Отечественной. Оборону здесь держат до сих пор. Правда, теперь перед многочисленными туристами.

«Приезжают особенно в выходные дни. Некоторые спрашивают, расскажем что-нибудь, но на территорию не пускаем, на маяк не пускаем», - поделился начальник маяка.

Это и понятно - режимный объект министерства обороны. Стирсудден входит в структуру Гидрографической службы Ленинградской военно-морской базы. Именно военные полностью обеспечивают безопасность навигации в заливе от Петербурга до границ с Финляндией и Эстонией.