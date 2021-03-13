Следовавший из Москвы в Новосибирск самолет экстренно приземлился в Тюмени
По предварительной информации, воздушное судно совершило экстренную посадку из-за технической неисправности.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Утром в субботу, 13 марта, пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Тюмени. Об этом сообщил новосибирский портал ngs.ru со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
По предварительной информации, воздушное судно совершило посадку около трех часов ночи по московскому времени. Airbus принадлежит авиакомпании S7 Airlines. На борту находились 197 человек и 7 членов экипажа.
Как сообщает издание, у пассажирского самолета произошел отказ второго двигателя. Экстренная посадка в Тюмени прошла благополучно. Пассажирам в ближайшее время предоставят резервный борт, и они вылетят в Новосибирск.