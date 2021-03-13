Мясников назвал ситуацию с COVID-19 в Европе мракобесием

Ситуация с коронавирусом в европейских странах является мракобесием. Так ее описал главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

«Идешь, допустим, в Париже, где просто как после атомной войны, нейтронной бомбы, смотреть невозможно», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Специалист отметил, что карантин в Евросоюзе гораздо жестче тех мер, что были введены в Москве весной 2020 года. При этом в России, по мнению Мясникова, борются с коронавирусом лучше, чем на Западе. Смертность от инфекции в РФ гораздо ниже.

По последним данным, в стране от COVID-19 с начала пандемии скончались 91 220 пациентов. К примеру, во Франции, которая находится на шестом месте по числу зараженных и территория которой намного меньше территории России, умерли 90 207 человек.

Ранее инфекционист рассказал, помогут ли COVID-паспорта в борьбе с пандемией.