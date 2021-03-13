Врач рассказал, что съесть перед завтраком для быстрого похудения

Люди, которые стремятся похудеть, чаще всего начинают сокращать порции еды. В результате, наоборот, у большей части желающих сбросить вес происходят срывы, они переедают. Однако есть продукт, который способен утолить сильный голод перед приемом пищи.

По словам доктора медицинских наук, профессора и диетолога Алексея Ковалькова, утро следует начинать с отрубей. Как рассказал специалист на своем канале в YouTube, они разбухают в животе и дают ощущение насыщения.

«Съешьте горсточку отрубей и запейте водой. Они дадут ощущение насыщения, и вы уже съедите гораздо меньше и не будете переедать», - рекомендовал Ковальков.

На ужин, по словам диетолога, лучше всего есть мясо или рыбу с овощами. Кефир перед сном не так полезен, как принято считать, уточнил специалист.